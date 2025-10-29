OBITUARI
Mor l’actriu Prunella Scales als 93 anys d’edat
Prunella Scales, l’actriu coneguda per interpretar Sybil Fawlty, la intimidadora esposa de Basil, el personatge de John Cleese, a la comèdia britànica dels anys 70 Hotel Fawlty, ha mort als 93 anys. Els seus fills, Samuel i Joseph West, van confirmar la defunció a BBC News a través d’un comunicat. “Encara que la demència la va obligar a retirar-se després de gairebé 70 anys de notable carrera actoral, va continuar vivint a casa. Volem agrair a tots aquells que van brindar a la Pru una atenció tan meravellosa al final de la seua vida: els seus últims dies van transcórrer amb comoditat, plenitud i envoltats d’amor”, diu el comunicat.
A part de la seua actuació a Hotel Fawlty, la sitcom britànica que es va emetre a la BBC Two del 1975 al 1979, Scales va obtenir una nominació als BAFTA per la seua interpretació de la reina Isabel II a l’obra televisada d’Alan Bennett A Question of Attribution, del 1991. A la gran pantalla va participar en films com El dèspota (1954) de David Lean, La dama perversa (1983) de Michael Winner, Retorn a Howards End (1992) de James Ivory o Llop (1994) de Mike Nichols. El seu espòs, el també actor Timothy West, va morir el novembre de l’any passat.