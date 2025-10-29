EDUCACIÓ
Quàlia renova el seu calendari d’advent solidari amb un trencaclosques
La cooperativa Quàlia de Tàrrega va presentar ahir el seu calendari d’advent solidari, que aquest any es reinventa amb un format de trencaclosques il·lustrat. El nou disseny està compost per 24 cubs que, a l’unir-se, permeten formar fins a vuit imatges diferents. Cada peça amaga una sorpresa dolça: arrugats de xocolate, bombons de crocant i d’avellanes i cereal i caramels tous de fruites. En total, es posaran a la venda 1.000 exemplars al preu de 13,5 euros. “Els beneficis es destinaran als nens amb discapacitat que atenem en els nostres programes” va explicar Toni Domingo, de Quàlia.
L’elaboració ha implicat el muntatge manual de 24.000 cubs, tasca realitzada amb el suport de persones del projecte manipulatiu ocupacional d’Alba. Segons Domingo, aquesta col·laboració aporta beneficis productius, terapèutics i psicomotrius. Des de l’AFA de l’escola Alba, la presidenta, Espe Priego, va destacar que, “gràcies al calendari, podem assumir part del cost real de les activitats que les famílies soles no podríem afrontar”.