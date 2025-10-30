La DGT aclareix si la llum V16 és o no obligatòria per a les motocicletes
La nova balisa lluminosa d’emergència substituirà als triangles a partir de l’1 de gener de 2026 en la majoria de vehicles, però amb excepcions
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha resolt un dels principals dubtes que circulen entre els motoristes espanyols respecte a les noves normatives de seguretat viària. La balisa lluminosa V16 no serà obligatòria per a motocicletes quan entri en vigor la nova regulació a partir del proper any, encara que sí que ho serà per a la majoria de vehicles lleugers i pesats que circulin per les carreteres espanyoles.
Aquest dispositiu d’emergència, dissenyat per substituir als tradicionals triangles de senyalització, es convertirà en element obligatori des de l’1 de gener de 2026. La llum V16 consisteix en una petita balisa de color groc que emet llampecs de 360 graus amb gran intensitat, ja sigui de forma intermitent o contínua, durant almenys 30 minuts. La seua funció principal és alertar altres conductors quan un vehicle queda immobilitzat a la calçada.
Per als vehicles afectats per aquesta normativa, l’incompliment suposarà sancions econòmiques de 80 euros, segons ha informat la DGT. A més, aquests dispositius compten amb una vida útil estimada d’almenys 12 anys amb connectivitat homologada, el que els converteix en una inversió a llarg termini per a la seguretat viària.
Per què les motos estan exemptes
L’excepció per a les motocicletes té una justificació tècnica i pràctica. Segons explica la normativa actual, les característiques pròpies de les motos faciliten la seua evacuació ràpida de la calçada en cas d’avaria o accident, reduint la probabilitat de quedar immobilitzades en plena via i representar un perill per a altres conductors.
Addicionalment, la mida compacta del dispositiu V16 permetria transportar-lo fàcilment al maleter o portaequipatges de la motocicleta, però la seua col·locació efectiva sobre la moto podria comprometre la seua visibilitat des de tots els angles, limitant la seua eficàcia com a element de senyalització.
Recomanacions de la DGT per a motoristes
Encara que no sigui obligatori, la DGT recomana encaridament als motoristes seguir protocols específics en cas d’avaria o incident. El prioritari és, sempre que resulti possible, retirar la motocicleta completament fora de la calçada per eliminar qualsevol risc per al trànsit.
Així mateix, s’aconsella activar els llums d’emergència del vehicle i utilitzar l’armilla reflectora reglamentària per augmentar la visibilitat del conductor mentre roman a l’espera d’assistència. Alguns experts en seguretat viària també suggereixen que, malgrat no ser obligatori, portar una llum V16 pot aportar seguretat addicional als motoristes, especialment en condicions de baixa visibilitat o en via d’especial perillositat.