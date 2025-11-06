DGT i la nova V16: preguntes i respostes sobre aquests dispositius, obligatoris a partir de l’1 de gener
El dispositiu connectat substituirà definitivament als triangles tradicionals per senyalitzar vehicles immobilitzats a la carretera
Els dispositius de presenyalització V16 es convertiran en l’únic sistema legal de senyalització de vehicles immobilitzats a partir de l’1 de gener de 2026, deixant enrere definitivament els tradicionals triangles d’emergència. Aquest petit dispositiu lluminós està dissenyat per millorar la seguretat viària mitjançant una doble funció: alertar visualment altres conductors i comunicar automàticament la ubicació del vehicle detingut.
La balisa V16, caracteritzada per la seua llum groga intermitent d’alta intensitat, s’ha de mantenir operativa durant almenys 30 minuts continus i comptar amb una bateria de durada mínima de 18 mesos. Encara que des de 2023 es comercialitzen models connectats, la Direcció General de Trànsit recorda que fins finals de 2025 poden continuar utilitzant-se tant els triangles tradicionals com les balises no connectades.
A poc temps per a la seua obligatorietat, molts conductors encara tenen dubtes sobre aquests dispositius. Per això, la DGT ha elaborat una guia amb les qüestions més freqüents.
On s’ha de portar?
El dispositiu s’ha de guardar a la guantera, accessible i carregat.
On s’ha de col·locar?
a la part més alta possible del vehicle immobilitzat i, en tot cas, garantit la seua màxima visibilitat. Les especificacions sobre el seu disseny exigeixen que es pugui mantenir estable sobre una superfície plana; però, si per l’altura no és possible accedir al sostre del vehicle, el dispositiu V16 haurà d’estar dotat d’algun mitjà, com un imant, que li permeti ser col·locat a la porta del conductor.
El V16 ha d’estar connectat amb DGT 3.0?
Des de gener del 2023 han començat a vendre’s llums connectats, no obstant, la connectivitat no serà obligatòria fins l’1 de gener de 2026. Fins aleshores, poden continuar utilitzant-se els tradicionals triangles o les balises V16 sense connectar.
Segons la DGT, per què és millor comprar un V16 connectat?
Encara que actualment poden conviure models amb i sense connexió, l’objectiu de la connectivitat és comunicar l’activació, desactivació i geoposicionament del senyal al punt d’accés nacional en matèria de trànsit i mobilitat. Aquesta informació s’enviarà cada 100 segons fins que es remeti la comunicació de desactivació. Per tant, adquirir un equip connectat des del primer moment comporta diversos avantatges:A la DGT podran rebre les coordenades de la teua posició i això els ajudarà a protegir-te, difonent que hi ha un vehicle accidentat a la resta de vehicles que s’atansin al lloc de l’accident. No hauràs de fer una doble inversió, ja que el V16 connectat serà l’únic element de senyalització de perill legal a partir de l’1 de gener de 2026.
Com sabrà la resta de conductors que he tingut un accident?
El feix lluminós et farà visible a 1 km de distància. A més, si la balisa està dotada de connectivitat, la resta de vehicles rebrà la informació de l’accident o avaria a través dels navegadors, les aplicacions de mobilitat o els ordinadors de bord. Per la seua part, els conductors de vehicles antics o sense aquest tipus de tecnologia podran informar-se de l’incident a través dels Panells de Missatge Variable de les nostres carreteres.
Com pagarem la conectividad? ¿Quants anys de connectivitat tinc?
El dispositiu integrarà a l’interior de la seua carcassa tots els elements necessaris per al seu funcionament, inclosos els de comunicacions, sense que hagis de recórrer a elements externs com aplicacions de telèfons mòbils o altres de similars. Respecte a la durada del servei, la legislació marca una disponibilitat de connectivitat mínima de 12 anys, el cost dels quals ja està contemplat en el preu de venda del V16, per la qual cosa no hauràs de pagar cap tipus de quota addicional. Això sí, és important observar la data de caducitat, que trobaràs impresa tant a l’envàs com al propi dispositiu.
Tots els V16 que s’anuncien com connectats ho estan realmente?¿Son vàlids?
No. Únicament les marques i models publicats en l’apartat Marques i models certificats són els que han superat el procés de certificació als laboratoris designats i, per tant, compleixen amb el disposat a l’ANNEX XI “SENYALS ALS VEHICLES” del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Vehicles. Tingues present que els dispositius de presenyalització de perill V16 estaran destinats exclusivament a la visibilització del vehicle accidentat i la remissió de la seua ubicació a la Direcció General de Trànsit, de manera que no podran incorporar funcionalitats addicionals.