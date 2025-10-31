TOTS
El cementiri de Lleida guanya espai
El cementiri de Lleida compta amb 30 nous nínxols i preveu construir-ne 45 més. El número històric d’inhumats ascendeix fins als 93.675, 624 dels quals enterrats aquest 2025
El cementiri de Lleida compta amb una trentena de nous nínxols construïts al departament de Santa Cecília i ha previst la construcció de 45 més al departament de Sant Cristòfol, segons va explicar ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durant la visita prèvia a la celebració de Tots Sants. Aquest any, l’ajuntament ha invertit 320.000 euros en millores al cementiri, com la reforma dels paviments i el mobiliari urbà, i la millora d’una desena de panteons. Les sepultures de Santa Cecília són la tercera actuació de rehabilitació d’aquesta secció del cementiri, que data del segle XIX i que va ser declarada parcialment en ruïna el 2017. Larrosa va destacar que pretenen continuar amb l’estratègia d’aprofitament dels espais existents de l’equipament, que consta d’una cinquantena de nínxols disponibles i uns 200 columbaris.
Actualment, el número històric d’inhumats al cementiri ascendeix a 93.675 (922 més que l’any passat en aquestes dates) en 25.243 nínxols. A més, Larrosa va apuntar que “hi ha 3.959 sepultures que no estan actualitzades i aquest any se n’han recuperat 103, posades a disposició per a noves inhumacions”. Els 30 nous nínxols s’han construït amb mòduls prefabricats de formigó, mantenint una composició similar a l’existent. Durant els deu primers mesos del 2025, s’han inhumat 624 persones (en el mateix període del 2024 van ser 654 i el 2023, 783) i l’equipament ha acollit les restes de 69 incineracions (moltes de les que es fan no acaben al cementiri).
Paral·lelament, ja estan instal·lades les 26 càmeres tèrmiques que la Paeria va anunciar l’any passat per reforçar la seguretat al cementiri. La decisió es va prendre arran de l’episodi de vandalisme del febrer del 2024, en el qual lladres van destrossar de nit 59 tombes a la recerca d’objectes de valor.
Homenatge a Antoni Vives, paer en cap durant la Segona República
Amb motiu del 140 aniversari del naixement d’Antoni Vives, alcalde de Lleida durant la Segona República (1932-34 i 1936), durant l’acte d’ahir es va descobrir la seua làpida original restaurada i adaptada a la mida dels nous nínxols, una vegada acabada la reforma del departament de Santa Cecília. “Recordar Vives és reivindicar els valors democràtics i la dignitat de servir Lleida amb coratge i honestedat, en un dels períodes més convulsos de la nostra història”, va afirmar Larrosa, acompanyat per Montserrat Vives, neta d’Antoni Vives, i membres del grup municipal d’ERC.