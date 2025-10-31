FESTES
Lots de Nadal amb valor social i molta qualitat
La iniciativa Oh!mylot, impulsada per entitats socials com Alba, L’Olivera i Casa Dalmases, preveu distribuir uns 20.000 lots gastronòmics de Nadal amb la col·laboració d’unes 200 empreses. El projecte dona ocupació directa a 15 persones, majoritàriament amb discapacitat o en risc d’exclusió, i genera treball indirecte per a cent més. El catàleg d’aquest any ofereix 11 propostes de lots, amb preus entre 24,26 i 94,97 euros. Oh!mylot col·labora amb 33 productors locals i reuneix 120 productes, el 90% amb origen social. “Volem oferir lots doblement bons: per la seua qualitat i pel valor social”, destaca Jordi Lloveras, responsable del projecte. La campanya d’aquest any porta per lema Per un Nadal sense quecos!, una crida a apostar per productes de qualitat i amb compromís social.