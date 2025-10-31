FIRES
Objectes vintage, vehicles històrics i fotos originals d’Elvis, a Lleidantic
També vinils i maquetes ferroviàries, del 8 al 9 de novembre a Fira de Lleida
El pavelló 4 de Fira de Lleida obrirà les portes el cap de setmana del 8 i 9 de novembre per acollir la 31 edició de Lleidantic, la 18 de Lleida Retro, la 14 de la Trobada del Disc i la quarta edició de Mini Expo Tren. En total, hi participaran 45 expositors amb una gran quantitat de peces antigues i vintage, més de setanta vehicles antics i clàssics i milers de discos de vinil i CD, a més de maquetes ferroviàries. Les fires obriran de 10.30 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.
Ahir, durant la presentació de l’esdeveniment, Pilar Bosch, regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, va assegurar que les quatre fires “proporcionen l’experiència de tocar, sentir, olorar, passejar i comprar objectes, de reviure la nostra història”. També va destacar activitats com la presentació de la col·lecció d’Adrià Codina de fotografies originals d’Elvis Presley.
Per la seua part, Manel Llaràs, vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Lleida, va posar en relleu la “consolidació” dels quatre certàmens mentre que Xavier Monné, director dels serveis territorials d’Economia i Finances, va remarcar que “donen suport al comerç local”, fomenten la sostenibilitat i promouen “la preservació del patrimoni”.
Finalment, el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, va incidir que el certamen recull “la tradició de recuperar tot el que és vintage”. Mentrestant, Antoni Pomés i Maria Jesús Freixa, del Club de Vehicles Històrics de Lleida, van explicar que Lleida Retro acollirà més de setanta vehicles que van des del 1924 fins als anys 70, com una col·lecció de cotxes Seat o diversos Citroën SM com els que utilitzaven els presidents francesos Pompidou, Mitterrand o Chirac, entre altres models.