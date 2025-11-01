IMMIGRACIÓ
Andorra tem per la contractació de temporers aquest hivern
Davant l'aplicació de la mesura europea Entry/Exit
La decisió del Govern d’Espanya d’avançar l’aplicació de l’Entry/Exit al dia 2 de febrer (dos mesos abans de la previsió) està generant preocupació entre el teixit empresarial d'Andorra per les dificultats sobrevingudes per contractar personal de temporada.
La Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) tem l’impacte negatiu que la mesura pugui representar en el desenvolupament de la temporada d’hivern, sobretot al sector servei i hoteleria. El seu president, Gerard Cadena, ha avançat que l’estimació és que “entre el 25% i el 30% del personal que es preveia contractar no compleix el nou requisit de no haver superat els 90 dies d’estada a l’espai Schengen”.
El sector empresarial confia que les negociacions bilaterals donin el seu fruit i que l’aplicació del nou sistema europeu es retardi fins al dia 7 d’abril per “poder salvar aquesta temporada”. Afegeixen que si no s’arriba a un acord, l’afectació “serà important”.
El Principat té aprovada una quota de gairebé 5.000 temporers que pot ampliar-se fins als 6.500, indiquen.