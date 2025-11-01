SUCCESSOS
Un ciutadà reté un lladre que acabava de cometre un robatori violent a Lleida
El detingut havia intentat sostreure una bossa a una dona amb una estrebada
La intervenció d’un ciutadà va ser clau dijous al vespre perquè la Guàrdia Urbana arrestés un home de 32 anys com a presumpte autor d’un robatori violent. Els fets van tenir lloc al voltant de les 19.10 hores al carrer Sant Martí quan un individu va assaltar una dona i va intentar sostreure-li una bossa fent-li una forta estrebada. Un amic de la víctima va aconseguir retenir el sospitós i evitar que fugís i consumés el robatori.
Testimonis van alertar la Guàrdia Urbana, que va procedir a la detenció de l’home pels delictes de robatori amb violència i intimidació i lesions, malgrat que no ha transcendit si va ser la víctima o el seu amic els que van resultar ferits.
Dos arrestats per agressió
D’altra banda, la Policia Local va arrestar la matinada d’ahir dos homes que en van agredir un tercer a la plaça Víctor Siurana i que també van causar danys. Els fets es van produir a les 4.15 hores d’ahir i els individus van ser arrestats per la Urbana com a suposats autors dels delictes de lesions i danys.