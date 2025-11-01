LABORAL
Els comerciants de Lleida podran obrir avui, dissabte de Tots Sants
Tot i que no hi ha gaires expectatives de ventes
Les botigues de Lleida poden obrir avui al ser un nou dia festiu d’obertura comercial, però les expectatives no són gaire altes. Així ho va assegurar la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, que va dir que “avui qui vulgui obrir, obrirà, sabem que ho faran supermercats i les franquícies, però la veritat és que no és el millor dia perquè avui, al ser Tots Sants, la gent anirà al cementiri i passarà el dia en família, per la qual cosa no es preveuen gaires vendes”. Va afegir que “igual com el dia del Pilar, que no ens va anar gaire bé, és un dia festiu que no cal obrir”.
Respecte a com està anant la campanya de tardor, Eritja va dir que “de moment sí que podem dir que està essent lleugerament millor que la primavera”. Els següents dies festius d’obertura seran el 30 de novembre i el 6, 7, 14, 21 i 28 de desembre.