TRÀNSIT
Els Mossos faran més de 370 controls d’alcohol a les carreteres aquest cap de setmana
Dispositiu especial per l’elevada mobilitat prevista
El Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinació amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals, desplegarà aquest cap de setmana una campanya especial de prevenció i control de drogues i alcohol amb més controls en carreteres amb motiu de la celebració de la Castanyada i Tots Sants, per la qual cosa fan una crida a la responsabilitat i a la prudència de la ciutadania.
En concret, Trànsit preveu que fins demà a les 15.00 hores surtin de l’àrea metropolitana de Barcelona prop de 460.000 vehicles. A més, a causa del caràcter religiós d’aquesta festivitat, també es contempla més mobilitat cap a cementiris, urbans o interurbans, la qual cosa pot provocar que els accessos a aquests indrets concentrin retencions en determinats moments.
Per part de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, fins diumenge s’han planificat un total de 376 controls de drogues i alcoholèmia, amb la participació de 911 efectius.
Accidents a Ponent
D’altra banda, ahir es van registrar diversos accidents a la demarcació. A les 11.37 hores hi va haver una col·lisió entre dos vehicles a l’L-800 a Alcarràs. Un dels conductors va quedar atrapat i va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració.
També hi va haver un ferit al bolcar una furgoneta a les 13.51 hores a la carretera C-26 al seu pas per Algerri. A Lleida, a les 14.15 hores hi va haver un xoc entre un turisme i una moto a Blondel.