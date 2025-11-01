SEGRE

Els Mossos faran més de 370 controls d’alcohol a les carreteres aquest cap de setmana

Dispositiu especial per l’elevada mobilitat prevista

Imatge d'arxiu d'un agent dels Mossos fent un control.Mossos d'Esquadra

El Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinació amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals, desplegarà aquest cap de setmana una campanya especial de prevenció i control de drogues i alcohol amb més controls en carreteres amb motiu de la celebració de la Castanyada i Tots Sants, per la qual cosa fan una crida a la responsabilitat i a la prudència de la ciutadania. 

En concret, Trànsit preveu que fins demà a les 15.00 hores surtin de l’àrea metropolitana de Barcelona prop de 460.000 vehicles. A més, a causa del caràcter religiós d’aquesta festivitat, també es contempla més mobilitat cap a cementiris, urbans o interurbans, la qual cosa pot provocar que els accessos a aquests indrets concentrin retencions en determinats moments. 

Per part de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, fins diumenge s’han planificat un total de 376 controls de drogues i alcoholèmia, amb la participació de 911 efectius. 

Accidents a Ponent

D’altra banda, ahir es van registrar diversos accidents a la demarcació. A les 11.37 hores hi va haver una col·lisió entre dos vehicles a l’L-800 a Alcarràs. Un dels conductors va quedar atrapat i va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració. 

També hi va haver un ferit al bolcar una furgoneta a les 13.51 hores a la carretera C-26 al seu pas per Algerri. A Lleida, a les 14.15 hores hi va haver un xoc entre un turisme i una moto a Blondel.

