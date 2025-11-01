MEMÒRIA
La Moncloa activa la il·legalització de la Fundación Francisco Franco
Comença els tràmits previs a l’inici del procediment judicial per la via civil
El ministeri de Cultura va obrir ahir el procediment previ per instar als tribunals la il·legalització de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) i ha notificat a l’entitat el tràmit i l’obertura del corresponent període d’al·legacions.
El procés per il·legalitzar aquesta fundació va arrancar el juny del 2024 quan Cultura, de la qual depèn el Protectorat de Fundacions, organisme al qual correspon instar judicialment l’extinció, va iniciar la recollida d’informació i elements de judici per motivar l’inici del procediment.
Ara, la FNFF, que gaudeix d’incentius i beneficis fiscals per rebre donacions, té des d’ahir deu dies hàbils per presentar al·legacions i un període de prova per aportar documentació. Tot seguit li arribarà una proposta de resolució i, després de rebre un informe a l’Advocacia General de l’Estat, el ministre, Ernest Urtasun, firmarà la resolució final per instar l’extinció judicial, que serà tramitada per un jutjat de Primera Instància. El procés es prolongarà durant, almenys, nou mesos, apunten fonts de Cultura.
Un informe de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica acaba que la fundació de dedica “fonamentalment” a la difusió i promoció de les actuacions de Franco, però amb un punt de vista “inequívocament positiu que va contra de la llei de Memòria Històrica. La documentació inicial inclou un compendi de testimonis obtinguts de víctimes del franquisme.
Cultura estudia també denunciar la FNFF per protegir els documents de “naturalesa pública” que custodien, en un procés similar a l’aplicat al Pazo de Meirás.
Urtasun va assegurar que la fundació no compleix amb la llei de Memòria perquè “no persegueix l’interès general, per enaltiment del cop d’Estat i per, particularment, la humiliació de les víctimes”. “Hi ha un sistemàtic menyspreu a les històries de les víctimes, minimitza el sofriment i el dolor que van tenir i moltes vegades reescriu responsabilitzant les víctimes dels fets que elles denuncien”, va dir.
La FNFF va anunciar ahir la intenció de presentar al·legacions contra l’inici del tràmit.
Lorca, Buñuel, María Moliner i el general Rojo, víctimes oficials
El Govern central ha reconegut oficialment com a víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista el poeta Federico García Lorca, el cineasta Luis Buñuel, guanyador d’un Oscar; la filòloga María Moliner, impulsora de les Missions Pegadògiques durant la Segona República i autora del Diccionario de uso del español; al general Vicente Rojo, cap d’Estat Major quan va començar la sublevació feixista; la pintora Maruja Mallo i diversos militants socialistes, comunistes i nadons robats. María Luisa Ramos, nascuda a Avilés en 1927, exiliada a França amb la seua família i deportada el 1940 al Comboi 927 al camp de Mauthausen, va rebre en persona el diploma amb el reconeixement en l’acte celebrat a l’Auditorio Nacional a Madrid amb la presència del president del Govern central, Pedro Sánchez, i del ministre del ram, Ángel Víctor Torres.