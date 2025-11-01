TRANSPORTS
Restablerta la circulació de trens entre Lleida i Manresa
L'RL3 i l'RL4 tornen a funcionar amb normalitat després de l'atropellament ahir al vespre
La circulació de l’RL3 i l’RL4 ha quedat restablerta entre Lleida i Manresa després que divendres al vespre quedés tallada per un atropellament a l’entorn de Bellpuig.
L’incident va tenir lloc en un punt no autoritzat entre Tàrrega i Mollerussa. El tren afectat portava 41 persones que van ser desallotjades i es va activar un servei alternatiu de bus entre Terrassa i Lleida.
També ha quedat restablerta la circulació de trens de l’R3, que havia quedat interrompuda entre Ribes de Freser i Ripoll per un atropellament d’un animals de grans dimensions.
Lleida
