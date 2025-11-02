HISTÒRIA
El Gran Museu Egipci obre al món
Amb una cerimònia amb representants de gairebé vuitanta països en què llums i focs van ser protagonistes. Es va començar a construir fa 20 anys i ha costat 1.200 milions de dòlars
El Gran Museu Egipci (GEM) va obrir ahir les portes amb la promesa de ser un pont entre el brillant passat de l’antiga civilització egípcia i un present de cooperació i pau, després d’una cerimònia lluminosa que va ressaltar tant els valors històrics i artístics d’Egipte com la projecció del país cap al futur. Música, centenars de figurants, focs artificials i jocs de llums sobre l’escenari inigualable de les piràmides de Guiza van servir per presentar el GEM, un enorme complex de 500.000 metres quadrats (una extensió que equival a més de 70 camps de futbol) que a partir del proper dia 4 de novembre reobrirà exhibint més de 100.000 peces que abasten 7.000 anys d’història, des de l’Egipte predinàstic fins al període grecoromà.Desenes de caps d’Estat, entre els quals el rei Felip VI, van assistir a l’espectacular cerimònia que es va esforçar tant a lloar la història i les glòries del passat de l’època dels faraons com a insistir, en el context de les tensions i la violència que envolten el país amfitrió, que el GEM és un instrument de pau i una porta per al diàleg. “Us hem convidat a venir a aquesta terra de pau i amor, i gaudir d’aquesta celebració per fer d’aquest museu una plataforma del diàleg, una destinació per al coneixement i un port per a la humanitat”, va dir el president egipci, Abdelfatah al-Sisi, en una breu elocució durant la cerimònia. En les seues paraules, va recordar que “la civilització es construeix en temps de pau i es dissemina amb la col·laboració dels pobles”, i que amb la inauguració del museu se celebra també l’obertura “d’un nou capítol de la història del present i del futur d’aquest antic país”.
El museu, que va començar a construir-se fa 20 anys, és el més gran del món dedicat a una sola civilització i arriba després d’una inversió de prop de 1.200 milions de dòlars. El GEM, l’obertura completa del qual havia patit múltiples retards, preveu rebre uns 5 milions de visitants anuals i aspira a consolidar Egipte com a destinació de referència del turisme cultural. En la cerimònia es van anar presentant les joies del museu i va acabar amb un capítol dedicat a Tutankamon; la seua màscara mortuòria d’or pur i la resta del seu aixovar funerari s’exhibiran d’ara endavant al GEM com a peça central en la història de l’egiptologia.