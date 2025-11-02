FIRES
Més presència d’artesans a la Fira de Tots Sants d’Oliana
El certamen es va celebrar sense bestiar
El municipi d’Oliana va celebrar ahir la tradicional Fira de Tots Sants, que compta amb més de dos segles d’història i que per primera vegada no va incloure la mostra de bestiar com a conseqüència del brot de dermatosi nodular que pateix el sector. L’ajuntament, com a mostra de suport, va descartar fer l’acte d’inauguració del certamen.
L’alcalde, Ricard Mateu, va recordar que la història de la Fira de Tots Sants “rau en el fet que és una història ramadera”, per això, el programa va mantenir l’esmorzar dels pagesos “per continuar amb la tradició”. El passat d’Oliana ve de la ramaderia i, malgrat que la indústria és un punt de riquesa important, el poble no pot deixar de banda els seus orígens. Aquesta edició ha comptat amb més presència d’artesans. Entre venda ambulant i artesania, el centre d’Oliana va reunir més d’un centenar de parades. No van faltar les exhibicions dels bombers voluntaris, un concert de l’escola de música i balls i tallers amb el grup local dels Voliaks. La programació es va completar amb activitats de tir amb arc i exposició de vehicles clàssics.