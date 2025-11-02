GUARDONS
Premis de La Baula per reconèixer la lluita antifeixista
L’Ateneu Cooperatiu La Baula va entregar ahir, en un acte a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, els Premis 2N que destaquen la lluita antifeixista per la llibertat i que tenen com a finalitat reconèixer persones, entitats, col·lectius i moviments socials que s’han significat en la lluita contra la repressió i en favor de la memòria democràtica. El guardó de la categoria nacional va recaure en La Directa; en la d’internacional, a Els 6 de Saragossa, i l’honorífic va ser per a la família Puig Antich. Al matí, es va fer una ofrena floral al memorial de les víctimes del franquisme al cementiri de Lleida.