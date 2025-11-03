Aquesta és la ciutat espanyola on és més probable ser víctima d'un robatori, segons l'Eurostat
Encapçala la incidència delictiva amb una taxa 2,9 vegades superior a la mitjana nacional, en un país que també és el primer en furts a Europa
Barcelona és la ciutat espanyola on és més probable ser víctima d'un robatori. Així ho indiquen les últimes dades publicades aquest dilluns per l'Eurostat, les quals asseguren que, a la capital catalana, la probabilitat de patir un robatori és 2,9 vegades superior a la mitjana nacional. A la UE, la xifra només es veu superada per Bucarest, on la probabilitat de ser víctima d'un furt és 3 vegades superior a la mitjana de Romania. Les dades –referents a l'any 2022– també situen Espanya com el país amb un major nombre d'incidències per cada 100.000 habitants, amb 131,8. La segueixen Bèlgica (103,3 robatoris per cada 100.000 habitants), França (99,8) i Luxemburg (98,6). Segons l'Eurostat, el 2022 hi va haver 253.247 robatoris a la UE.
També segons la mateixa informació difosa per l'oficina d'estadística, 1 de cada 10 habitants de la UE va declarar que la delinqüència, la violència o el vandalisme a la seva zona representaven un problema per a la seva llar al llarg del 2023. La proporció registrada entre les persones que vivien exclusivament a les ciutats va ser 5,4 punts percentuals superiors a la mitjana, amb un 15,4%. La població mitjana d'Espanya va ser la quarta amb una major proporció d'Europa en declarar que la delinqüència a la seva zona era un problema.
Tanmateix, tot i liderar la taxa de delictes per robatoris a Espanya, Barcelona també es va situar el 2023 com la quarta ciutat d'Europa on els turistes van passar més nits en allotjaments turístics, amb un total de més de 27 milions de nits d'estada. Només Paris (75,5), Roma (37,3) i Berlín (29) van registrar unes dades superiors.
La ràpida expansió dels lloguers turístics a curt termini a través de plataformes en línia és d'especial rellevància per a algunes destinacions urbanes. El 2023, Barcelona va registrar el tercer nombre total més alt de nits d'hostes en allotjaments de curta estada oferts a través de plataformes de reserves en línia seleccionades: 10 milions de nits per turistes estrangers i gairebé 1,3 milions per turistes nacionals.
Així doncs, els hostes estrangers van representar la majoria del nombre total de nits d'estada en allotjaments de curta estada oferts a través de plataformes de reserves en línia seleccionades. Aquest patró es va observar a les 20 ciutats més freqüentades de la UE. En ciutats com Barcelona, Budapest (Hongria), Praga (Txèquia), Porto (Portugal), Venècia (Itàlia) i Viena (Àustria), la proporció de turistes estrangers va ser superior al 90%.