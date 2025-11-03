SEGRE

Un radiotelescopi per observar el cel diürn al Parc Astronòmic del Montsec

Tècnics durant la instal·lació del radiotelescopi. - ACN

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM )ja compta amb un radiotelescopi. El nou aparell, de tres metres de diàmetre, va ser instal·lat divendres passat al complex i s’espera que pugui entrar en funcionament, malgrat que sigui en període de prova, abans de finals d’aquest any. El nou radiotelescopi permetrà, a través d’ones de ràdio, observar el cel fins i tot els dies que estigui ennuvolat i serà especialment útil per a l’observació solar durant les visites diürnes. I és que aquest nou instrument mostra els objectes més intensos tant de dia com de nit fins i tot quan es presenten condicions meteorològiques adverses.

La incorporació d’aquesta infraestructura al parc és un dels projectes guanyadors del pressupost participatiu de Ferrocarrils de la Generalitat de l’any passat.

A més d’aquest radiotelescopi, entre les novetats d’aquest any al PAM destaca la incorporació de tres nous telescopis portàtils Dobson, de 30 centímetres de diàmetre. Aquests aparells estan a disposició dels visitants per poder gaudir millor de la visió dels planetes i la lluna. Aquests telescopis se sumen als fixos que estan situats a les cúpules i que, mitjançant càmeres, permeten observar aquells objectes que no veiem a simple vista.

