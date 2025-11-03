CIÈNCIA
Un radiotelescopi per observar el cel diürn al Parc Astronòmic del Montsec
El Parc Astronòmic del Montsec (PAM )ja compta amb un radiotelescopi. El nou aparell, de tres metres de diàmetre, va ser instal·lat divendres passat al complex i s’espera que pugui entrar en funcionament, malgrat que sigui en període de prova, abans de finals d’aquest any. El nou radiotelescopi permetrà, a través d’ones de ràdio, observar el cel fins i tot els dies que estigui ennuvolat i serà especialment útil per a l’observació solar durant les visites diürnes. I és que aquest nou instrument mostra els objectes més intensos tant de dia com de nit fins i tot quan es presenten condicions meteorològiques adverses.
La incorporació d’aquesta infraestructura al parc és un dels projectes guanyadors del pressupost participatiu de Ferrocarrils de la Generalitat de l’any passat.
A més d’aquest radiotelescopi, entre les novetats d’aquest any al PAM destaca la incorporació de tres nous telescopis portàtils Dobson, de 30 centímetres de diàmetre. Aquests aparells estan a disposició dels visitants per poder gaudir millor de la visió dels planetes i la lluna. Aquests telescopis se sumen als fixos que estan situats a les cúpules i que, mitjançant càmeres, permeten observar aquells objectes que no veiem a simple vista.