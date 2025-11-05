GASTRONOMIA
Un xef i dos restaurants lleidatans, reconeguts en una nova guia de la millor cuina catalana
La gala dels premis de la Guia Augusta es va celebrar en el marc del Gastronomic Forum Barcelona
El xef Josep Lladonosa, el Restaurant Sisè i la Fonda Farré van ser els lleidatans reconeguts aquest dimarts durant la gala de premis de la Guia Augusta, celebrada en el marc del Gastronomic Forum Barcelona. En concret, Lladonosa –d’Alguaire, i un dels principals exponents de la cuina tradicional catalana– va rebre el Premi Honorífic Isidra Maranges a la Cuina Catalana. Per la seua part, l’establiment lleidatà Sisè, representat per Àngel Esteve, es va endur el guardó Manuel Vázquez Montalbán a la Cuina de Terra Endins, ex aequo amb Jaume Mora de la Fonda Farré, ubicada a Baro, Soriguera.
Jordi Verdú, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida, va assegurar que “és vital donar-los veu a nivell de país perquè quan algú visiti la demarcació conegui aquests llocs essencials que no es poden perdre”. Així mateix, ahir estava previst un taller degustació titulat La cuina jove de Ponent a càrrec d’Esteve.
El certamen gastronòmic celebra aquest dimecres el seu últim dia i acabarà amb una ponència a càrrec de Joan Roca a propòsit del restaurant Fontané. Des de dilluns, haurà acollit la participació d’una cinquantena de productors de les comarques de Lleida, el Pirineu i Aran, sota la marca Gust de Lleida.