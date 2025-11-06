L'ajuntament d'un poble de les Garrigues compra un local per convertir-lo en bar
Ha adquirit un immoble per 40.000 euros
L’ajuntament de Granyena de les Garrigues ha adquirit un immoble per 40.000 euros a la plaça Catalunya per convertir-lo en el bar de la localitat, ja que en l’actualitat només disposen del local social que fa les funcions de bar a l’hivern, però que està situat en una primera planta amb escales, la qual cosa dificulta l’accessibilitat, sobretot a persones grans.
Segons van explicar fonts municipals, hi calia una remodelació, atès que necessita una reforma en profunditat, ja que es tracta d’un magatzem que s’ha de reconvertir en bar. Les mateixes fonts van indicar que l’estructura del local està en bones condicions i només es necessiten les reformes.