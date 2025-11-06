GASTRONOMIA
Lleida brilla en el Gastronomic
Taula redona amb el xef Sergi de Meià i el restaurant El Raier, finalista del Premi Cuiner 2025. Tast d’olis lleidatans en l’última jornada del saló
La 16 edició del Gastronomic Forum Barcelona va clausurar ahir una convocatòria amb una participació que ha superat els 21.800 visitants. Empreses, productors i cuiners lleidatans van tornar a ser presents en l’última jornada amb diverses activitats. El xef Sergi de Meià, director de la Fundaicó Coma de Meià, va participar en una taula redona sobre la importància de promoure l’ensenyament de la cuina catalana a les escoles d’hostaleria i turisme.
D’altra banda, es va donar el Premi Cuiner 2025 Gastronomic Forum Barcelona, que va recaure en Helena Termes i Jeffrey Ruiz, del restaurant Cort del Mos de Palamós, amb el restaurant El Raier de la Pobla de Segur entre els finalistes. Claudia Gozzi i Jaime Bes van cuinar en directe. Així, els visitants van poder disfrutar d’un tast d’olis d’oliva verge extra de les Terres de Lleida amb la Cooperativa de la Granadella, Oli la Vansa, Agrària Vallbona de les Monges i Sant Miquel de Tudela.
Durant tres dies, el certamen va retre homenatge a la nova cuina catalana congregant els xefs catalans amb tres estrelles Michelin en un programa amb 180 experts i 190 sessions gastronòmiques. Més de 400 empreses de l’àmbit de l’hostaleria i la restauració, un 10% més que l’edició anterior, van exhibir les seues últimes innovacions i productes. Entre aquestes, prop de 60 de les comarques lleidatanes.
El director de Gastronomic Forum Barcelona, Josep Alcaraz, va subratllar que “aquesta edició ha estat decisiva per consolidar-nos com una plataforma de negoci imprescindible tant per a grans com petites empreses on el talent, el producte i la innovació van de la mà”. La pròxima edició se celebrarà del 2 al 4 de novembre del 2026.
L’escudella take away, premi al producte innovador
El saló gastronòmic va acollir també l’entrega de premis. Així, l’escudella take away de Cuinats Jotri va rebre el Premi InnoForum al producte més innovador mentre que el Millor Panettone Tradicional d’Espanya, organitzat pel Gremi de Pastissers de Barcelona, va reconèixer la Pastisseria Oriol Carrió de Barcelona i la categoria de Millor Panettone de Xocolate va ser per a Can Jan de Torredembarra. D’altra banda, el concurs The Baker, del Gremi de Flequers de Barcelona, va designar Xavi Pàmies com el millor forner.