JOVENTUT
Més vaporeig entre els joves
El 47% dels adolescents catalans ha fumat cigarros electrònics alguna vegada. El consum de tabac, alcohol i cànnabis cau a mínims històrics
El consum de cigarros electrònics es dispara i el 47% dels estudiants de 14 a 18 anys de Catalunya assegura que els ha utilitzat alguna vegada a la vida. Així es desprèn de l’última Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris (Estudes) presentada ahir. La ministra de Sanitat, Mónica García, va llançar un “senyal d’alerta” sobre la “banalització” dels vaporejadors i va apressar a avançar-ne el seu control “si no és amb lleis, amb conscienciació i política”.
Les dades mostren que l’ús de vaporejadors entre els joves ha descendit respecte a l’última enquesta però s’ha disparat en comparació amb el 2014, quan el percentatge es va situar en el 22,2%. Mentrestant, l’enquesta indica que el consum de substàncies psicoactives per part dels estudiants de 14 a 18 anys ha baixat de forma generalitzada en dos anys, tant el d’alcohol, amb un descens de fins a cinc punts dels adolescents que han begut l’últim mes, com el de tabac i cànnabis, que cau al seu mínim històric. En el cas de l’alcohol, un 73,1% dels estudiants catalans n’ha consumit alguna vegada i un 17,4% s’ha emborratxat l’últim mes. Mentrestant, l’edat d’inici de consum de tabac a Catalunya és la més tardana, amb 14,4 anys, i un 15,9% ha fumat en els últims 30 dies. Respecte al cànnabis, s’inicia als 15 anys, i un 22,2% n’ha consumit alguna vegada. L’estudi biennal reflecteix descensos també d’hipnosedants i altres drogues com la cocaïna o l’heroïna.