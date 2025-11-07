Cases de 3 milions d’euros a la venda a Lleida
Els immobles més exclusius del mercat immobiliari lleidatà es concentren principalment al Pirineu, amb Baqueira com a epicentre del luxe residencial
El mercat immobiliari de luxe a Lleida assoleix noves cotes amb propietats que superen els 3 milions d’euros en venda actualment. Segons les dades recollides pel portal Idealista, els habitatges més exclusius i cars de la província s’ubiquen principalment a la zona del Pirineu lleidatà, amb especial concentració a la Val d’Aran.
A Baqueira, epicentre del luxe immobiliari de la zona, destaca un xalet adossat valorat en 3.200.000 euros que compta amb sis habitacions distribuïdes en 300 metres quadrats. Aquest impressionant habitatge s’estructura en quatre altures i disposa de cinc banys complets més un lavabo addicional. L’immoble inclou també un espaiós garatge amb capacitat per a dos vehicles i dos guardaesquís.
Un altre exemple destacat és un segon xalet a Baqueira amb preu de 3 milions d’euros. Amb 250 metres quadrats declarats, encara que la seua superfície real assoleix els 320 metres quadrats, aquesta propietat compta també amb sis habitacions distribuïdes en quatre plantes. La planta baixa acull un ampli saló-menjador i cuina equipada amb acabats prèmium, a més d’un lavabo de cortesia. Tota aquesta planta és exterior amb accés a un balcó amb vistes privilegiades a la vall de Ruda.
Concentració de propietats exclusives a Val d’Aran
L’exclusivitat del mercat immobiliari en aquesta zona queda patent en comprovar que només en aquest municipi de la Val d’Aran es troben actualment fins cinc cases valorades en aproximadament 3 milions d’euros. Aquestes dades confirmen a aquesta localitat pirinenca com un dels enclavaments més cotitzats del mercat residencial de luxe a Espanya.
El luxe immobiliari a la capital lleidatana
Fora de l’entorn pirinenc, l’habitatge més car en venda dins del nucli urbà de Lleida es localitza a l’exclusiva zona de Ciutat Jardí. Aquesta propietat, construïda el 2014, compta amb set habitacions distribuïdes en 600 metres quadrats. Entre les seues prestacions destaquen un ascensor privat, piscina i un ampli garatge amb capacitat per a diversos vehicles. El seu preu, un milió d’euros.