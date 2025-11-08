Juan José, mecànic: "aquesta pràctica és perjudicial per al sistema de direcció"
El professional, conegut pels seus consells a TikTok, explica per què no s’ha de moure el volant amb el cotxe aturat
El reconegut mecànic Juan José Ebenezer ha advertit els conductors sobre un hàbit comú que pot danyar significativament el sistema de direcció dels vehicles. A través del seu compte de TikTok, on comparteix regularment consells de manteniment automobilístic, l’expert de Talleres Ebenezer ha assenyalat que girar el volant quan el cotxe està detingut pot reduir considerablement la vida útil de components essencials.
"No és bo per al teu sistema de direcció", afirma Ebenezer en un dels seus vídeos més recents, on recomana no moure el volant mentre l’automòbil roman estacionat. El mecànic explica que aquesta pràctica, especialment comú en sortir d’aparcaments, sotmet a un estrès innecessari les peces de la direcció i pot provocar un desgast prematur. Com a alternativa, suggereix que els conductors haurien de moure lleugerament el vehicle abans de realitzar girs pronunciats.
Al llarg de les seues publicacions, l’expert emfatitza que el manteniment preventiu és fonamental per evitar avaries costoses i visites inesperades al taller. Els seus consells no només inclouen el sistema de direcció, sinó també altres elements crítics com pneumàtics i frens, sempre amb l’objectiu de maximitzar la durabilitat dels components del vehicle.
La importància d’una correcta alineació
L’alineació dels pneumàtics constitueix un aspecte fonamental del manteniment vehicular que afecta directament el comportament del cotxe i la seua seguretat. Segons expliquen els especialistes de lacasadelneumático.com, un pneumàtic correctament alineat és aquell que manté una posició adequada en relació amb la suspensió i el sistema de direcció.
El procés d’alineació consisteix a ajustar els pneumàtics perquè quedin perfectament paral·lels entre si i en la posició òptima respecte a la superfície de rodolament. Una alineació incorrecta no només accelera el desgast dels pneumàtics, sinó que també pot afectar negativament el consum de combustible i l’estabilitat general del vehicle durant la conducció.