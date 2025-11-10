HISTÒRIA
Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Recreen l’episodi bèl·lic de novembre del 38 al Baix Segre. Tanquen amb èxit la quarta edició de les Jornades Robert Capa
Aitona va retrocedir ahir en el temps gairebé noranta anys enrere per reviure un dels episodis bèl·lics crucials de la Guerra Civil, l’ofensiva republicana al Baix Segre el novembre del 1938, que va documentar gràficament el famós fotoperiodista Robert Capa. Aquesta recreació històrica, organitzada pel Grup de Recreació Històrica XV Brigada Mixta, amb la col·laboració de diversos col·lectius especialitzats, va ser la cita culminant de la quarta edició de les Jornades Robert Capa, que van arrancar dijous a Aitona, impulsades per aquest ajuntament en col·laboració amb el Memorial Democràtic de la Generalitat, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació i el Col·legi de Periodistes de Lleida.
L’activitat d’ahir, guiada per l’historiador Joan-Ramon González, va reunir nombrosos participants i espectadors que van poder viure de manera documentada i rigorosa els episodis bèl·lics que van tenir lloc a la zona de la Serrabrisa ara fa 87 anys. Es va posar així el colofó a quatre jornades amb conferències i debats que reforcen el paper del municipi com a espai de memòria històrica i divulgació de la Guerra Civil, amb activitats per aprofundir en la figura i l’obra de Robert Capa, així com en la tasca dels professionals que documenten els esdeveniments històrics a través de la imatge i la paraula. L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va valorar de forma molt positiva aquesta quarta edició: “La gran participació d’aquest cap de setmana demostra que la història de la Guerra Civil continua despertant interès i que el fotoperiodisme encara té molt per explicar-nos sobre aquell període, i també sobre el present.” Pujol va destacar així mateix que la programació de les jornades “va combinar l’anàlisi de professionals de primer nivell amb experiències vivencials, com la recreació històrica i la Ruta Capa, reforçant el paper d’Aitona com a espai de memòria i com a municipi que ofereix activitats culturals i turístiques tot l’any”.
Val a recordar també que divendres es va atorgar la segona edició del premi d’investigació Robert Capa a Gerard Bellmunt Quintana (les Borges Blanques, 1977) pel treball titulat El XIIè i XVIIIè Cossos d’Exèrcit Republicans i l’assistència sanitària a la batalla del Segre. Els soldats morts, ferits i malalts entre el dia 7 i el 22 de novembre de 1938.