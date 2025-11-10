Èxit de la ruta solidària Down Horta
Down Lleida i Granja Pifarré van organitzar ahir la quarta edició de la Ruta Solidària Down Horta, una caminada agrocultural de 3,5 quilòmetres per camins i senders de l’Horta de Lleida que va reunir més de 200 participants amb l’objectiu de promoure la inclusió social i la solidaritat amb la comunitat. La cita, que s’ha consolidat en el calendari de rutes de tardor, va recaptar fons per als projectes que porta a terme Down Lleida en suport a nens i joves amb capacitats diverses. La cita va culminar amb jocs, música i dinar popular.