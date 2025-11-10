Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil
Fotografies: Aitona reviu la memòria de la Guerra Civil