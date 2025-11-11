GASTRONOMIA
El xef Joel Castanyé i l’agrònom Ignasi Iglesias celebren la fruita dolça a Barcelona
El xef lleidatà amb Estrella Michelin Joel Castanyé, del restaurant La Boscana de Bellvís, i l’enginyer agrònom lleidatà Ignasi Iglesias van participar la passada setmana en el cicle Agronomia i Gastronomia: el maridatge perfecte que va tenir lloc a Barcelona. L’acte, organitzat per l’Associació d’Enginyeria Agronòmica (AEAC) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) s’emmarca dins de la iniciativa Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Durant la sessió, moderada per la directora de la revista Cuina, Judith Càlix, ambdós experts van defensar la fruita dolça com a producte d’identitat, innovació i sostenibilitat.
“La fruita no és només un producte de postres. És paisatge, és memòria i és territori. A La Boscana hem pogut demostrar que pot ser tan màgica com qualsevol altre ingredient”, va explicar Castanyé, durant la seua intervenció. Per la seua part, Iglesias va repassar la trajectòria d’innovació de la fructicultura catalana i els reptes que afronta davant del canvi climàtic, i va posar en relleu el potencial tecnològic i científic del sector.
La jornada va acabar amb una degustació de cuina creativa amb fruites de temporada, elaborada per Castanyé.