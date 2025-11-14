SEGRE

Aspid homenatja Josep Giralt

El seu fundador va defensar els drets de persones amb discapacitat

La Seu Vella de Lleida va acollir ahir l’acte d’homenatge al fundador d’Aspid, Josep Giralt. - JORDI ECHEVARRIA

Redacció

L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid) va homenatjar ahir Josep Giralt, fundador i expresident de l’entitat, que va morir el febrer passat. Sota el lema De la visió a la transformació: un llegat viu, l’esdeveniment va reunir familiars, amics i representants d’entitats. L’acte va incloure actuacions musicals, la presentació d’una obra artística de l’homenatjat i l’entrega d’un record commemoratiu a la seua família. Els organitzadors van destacar la “tasca incansable” de Giralt (com a referent de la defensa dels drets de les persones amb discapacitat) i l’impacte durador de la seua tasca, que “va obrir camins i va deixar una empremta profunda en la societat catalana”.

