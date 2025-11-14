ACTES
Aspid homenatja Josep Giralt
El seu fundador va defensar els drets de persones amb discapacitat
L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid) va homenatjar ahir Josep Giralt, fundador i expresident de l’entitat, que va morir el febrer passat. Sota el lema De la visió a la transformació: un llegat viu, l’esdeveniment va reunir familiars, amics i representants d’entitats. L’acte va incloure actuacions musicals, la presentació d’una obra artística de l’homenatjat i l’entrega d’un record commemoratiu a la seua família. Els organitzadors van destacar la “tasca incansable” de Giralt (com a referent de la defensa dels drets de les persones amb discapacitat) i l’impacte durador de la seua tasca, que “va obrir camins i va deixar una empremta profunda en la societat catalana”.