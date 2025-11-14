Els colors de la tardor es retarden cada cop més a Catalunya
Un estudi del Meteocat confirma que les fulles del faig maduren entre 3 i 4 dies més tard per decenni
L'arribada dels colors de la tardor a Catalunya s'està retardant a un ritme de 2,1 dies per decenni, segons revela un estudi recent del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La investigació, basada en més de 2.000 observacions durant els darrers 13 anys, mostra com les fagedes catalanes estan modificant el seu cicle natural. Específicament, a la fageda de la Roca de Tiraval (Bagà) les fulles maduren 4,1 dies més tard cada decenni, mentre que a Castellterçol ho fan 3 dies després.
L'anàlisi se centra en el moment en què el 50% de les fulles del faig esdevenen grogues o rogenques, un indicador clau del canvi estacional. El Meteocat també està monitoritzant l'evolució d'altres fagedes al territori català, com ara les del Montseny, però aquestes investigacions iniciades el 2019 encara no disposen de prou dades per extreure conclusions definitives.
La Xarxa Fenològica de Catalunya monitora els canvis
Aquestes dades han estat recollides per la Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat), una iniciativa coordinada pel Meteocat des de fa més d'una dècada. La xarxa compta actualment amb 80 observadors que fan seguiment de la flora i fauna arreu del territori. El seu treball ha permès acumular més d'1,5 milions d'observacions, de les quals 15.201 corresponen específicament al faig en el període 2013-2025.
Monitorització en diverses comarques catalanes
El seguiment del faig es realitza principalment a les comarques del Vallès Oriental, el Berguedà, la Vall d'Aran, Osona i el Ripollès. Segons Xavier De Yzaguirre, tècnic del Meteocat i coordinador de la xarxa, aquesta àmplia cobertura territorial "permet avaluar com aquests arbres estan canviant el seu ritme de vida en funció de les noves condicions meteorològiques i climàtiques". A més del faig, la Fenocat també registra altres fenòmens naturals com la floració d'espècies vegetals, la maduració dels fruits, el període de vol de papallones i les migracions d'ocells, oferint així una visió integral dels canvis fenològics al nostre país.