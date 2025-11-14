SALUT
Medalla al mèrit sanitari per a dos metges i una voluntària lleidatans
La Generalitat entrega la Medalla Josep Trueta a Joan Colom i Montse Esquerda i a la voluntària Angeleta Orpella. Placa a l’Associació Contra el Càncer a Catalunya
Tres lleidatans han estat reconeguts amb les medalles i plaques Josep Trueta al mèrit sanitari, que es van atorgar en un acte dimecres al Teatre Casino l’Aliança del Poblenou de Barcelona. La Generalitat va lliurar un medalla al metge de Cervera Joan Colom Farran, que es va jubilar a l’abril com a subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Se’l reconeix per la trajectòria “exemplar” en la implementació de polítiques de salut pública, especialment en la prevenció de les addiccions i malalties infeccioses.
També va rebre una medalla la pediatra de Sant Joan de Déu Terres de Lleida Montserrat Esquerda i Aresté “pel seu lideratge i influència” en el camp de la bioètica a Catalunya, per les “aportacions rellevants”, principalment, en la seua especialitat: la qualitat assistencial, la salut pública i la genètica, destacant l’atenció al final de la vida.
Així mateix, la Generalitat va reconèixer amb una medalla Angeleta Orpella Gra, veïna d’Anglesola i orginaria de Castelló de Farfanya, per la seua trajectòria i dedicació en la promoció de les donacions de sang. “Ha estat primordial al conscienciar sobre la importància de la donació, promovent l’altruisme com a eina per salvar vides”, segons destaca el reconeixement. Amb 93 anys, la imatge d’Orpella és la de la Geganta de la Sang, un homenatge als seus quaranta anys de moviment altruista.
També van ser reconeguts amb una Medalla la infermera Glòria Jodar; el metge i farmacèutic Josep Torrent-Farnell (a títol pòstum); l’economista Enric Mangas; la treballadora social Conchita Peña; el farmacèutic Daniel Cardona; la doctora Carme Valls; el psicòleg clínic Fernando Fernández; la infermera Maria Eulàlia Juvé; i el metge Carlos A. González Svatetz. Així mateix, es van entregar plaques Josep Trueta a l’Associació Contra el Càncer a Catalunya, amb la presència dels responsables de l’entitat a Lleida, per la seua tasca de promoció del benestar social, emocional i físic en pacients oncològics i les seues famílies, així com el suport a la investigació, sobretot en càncers amb baixa supervivència. També van rebre una placa la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls i la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.