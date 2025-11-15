RECONEIXEMENTS
Ànima per a les dones afganeses en lluita
Mollerussa entrega el premi a l’activista Zuhal Sherzad, que el va dedicar a les que treballen per recuperar els seus drets. Segon guardó a Imma Guixé pels seus vint anys de cooperació
“Aquest premi no és només per a mi, és per a totes les dones afganeses”, va afirmar ahir Zuhal Sherzad al recollir el Reconeixement Ànima Abba Melaku a Mollerussa. L’activista va explicar que acceptava el guardó en nom de les milers de dones que “segueixen resistint i lluitant per recuperar els seus drets” malgrat la persecució i les restriccions del règim talibà. Sherzad va recordar que l’Afganistan viu “un moment crucial de la història” en què les dones no tenen accés ni tan sols als seus drets més bàsics: se’ls prohibeix estudiar i treballar, se’ls nega el dret a participar en la vida pública o a formar part dels espais de decisió, i ni tan sols poden mostrar lliurement la seua veu i el seu rostre. Moltes pateixen greus problemes econòmics, educatius i de salut mental, i es veuen empeses cap al matrimoni infantil.
Davant aquest context, Sherzad va subratllar que les dones afganeses no volen ser vistes només com a víctimes, sinó com a part d’“una resistència” i com a “guerreres”. Va explicar que, a través d’una xarxa d’escoles clandestines i espais segurs activa en set províncies i que arriba ja a milers de dones i nenes, treballen per oferir educació, suport psicològic i certa estabilitat econòmica.
La segona homenatjada va ser la cooperant catalana Imma Guixé, reconeguda de manera excepcional amb un segon Reconeixement Ànima Abba Melaku pels seus més de vint anys de treball en cooperació, especialment a Etiòpia, on ha contribuït a reforçar l’acord de pau entre el govern d’aquell país i les autoritats de la regió de Tigre, territori on opera el Centre d’Iniciatives Solidàries (CIS) Ángel Olarán. “Gràcies la seua tasca, la gent coneix la realitat d’Etiòpia i li dona suport”, va remarcar.
Guixé va recordar que fa uns tres anys es va firmar a Tigre un acord de pau, però va advertir que “un acord de pau no significa necessàriament que hi hagi pau”. Va alertar, a més, de les fortes retallades en ajuda humanitària dels últims anys a escala internacional. La Vetllada Solidària, impulsada per l’ajuntament de Mollerussa i el CIS Ángel Olarán, va tornar a reunir el teixit social de la ciutat amb l’objectiu de visibilitzar projectes de pau. En la vetllada també es va premiar la solidaritat local.