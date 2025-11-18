Què inclou el kit d'emergència que recomana la Generalitat?
El Govern ha impulsat un nou kit bàsics amb elements necessaris per si es produeix alguna emergència com l'apagada del passat 28 d'abril
El Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat ha posat en marxa una campanya per fomentar la preparació ciutadana davant possibles situacions d'emergència. La iniciativa, liderada per la consellera Núria Parlon, pretén que les famílies catalanes disposin de kits d'emergència a les seves llars per poder autoprotegir-se en cas d'incidents com ara apagades elèctriques, inundacions que provoquin aïllaments o confinaments per diversos motius.
La campanya, que ja és visible aquesta setmana tant en mitjans de comunicació com en espais públics, busca transformar l'actitud de la ciutadania de passiva a activa en matèria d'autoprotecció. "Volem fomentar la prevenció i reduir la sensació d'estrès i indefensió" ha explicat Parlon, tot destacant la importància de la corresponsabilitat en la gestió d'emergències. El Govern considera fonamental que la població disposi dels recursos necessaris per poder afrontar les primeres hores o dies d'una situació crítica fins que els serveis d'emergència puguin intervenir.
Què ha d'incloure un kit d'emergència?
Els kits recomanats per Protecció Civil contenen elements bàsics que poden marcar la diferència en situacions crítiques. Entre els components essencials s'hi troben ràdios que funcionin amb piles, medicaments habituals per a les persones que els necessitin, aliments en conserva que no requereixin refrigeració, aigua embotellada, llanternes amb piles de recanvi, i documentació personal important.
A més, els experts recomanen tenir a mà un carregador per a dispositius mòbils, un petit botiquí amb elements de primers auxilis i tenir diners en efectiu. La campanya també aconsella tenir aquests materials organitzats en una motxilla o bossa fàcilment transportable en cas que calgui evacuar l'habitatge.