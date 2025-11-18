GASTRONOMIA
Jornada per promoure els productes de l’Horta
La secció de cuina i producte de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició celebra demà una jornada pionera a Lleida per posar en relleu el potencial gastronòmic, agrícola i ramader de la ciutat i de l’Horta, amb l’acadèmic Marc Cerón i amb la col·laboració del departament de turisme de la Paeria, Lleida Turisme.
Així, els participants podran conèixer l’associació de productors de l’Horta i descobrir tècniques de cultiu i varietats locals. D’altra banda, la visita acabarà amb un dinar al restaurant Ferreruela, Cuina de la Terra, on el xef Gonzalo Ferreruela oferirà un menú especial amb productes de tardor, carns locals, verdures de l’Horta i vins de la DO Costers del Segre.
Així mateix, hi participarà la reconeguda xef catalana Carme Ruscalleda, i el maridatge anirà a càrrec del prestigiós sommelier Gregori Albareda.