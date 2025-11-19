Aquesta és la multa que et pot caure per no portar una balisa V16 homologada
Seran obligatòries a partir de l’1 de gener i és fonamental conèixer els requisits que han de complir per evitar sancions
A partir de l’1 de gener de 2026, les balises V16 seran d’ús obligatori a Espanya, substituint definitivament als tradicionals triangles d’emergència. Els conductors que no disposin d’aquest dispositiu al seu vehicle s’enfrontaran a possibles multes, per la qual cosa resulta essencial conèixer les característiques que ha de reunir una balisa homologada per evitar sancions.
La Direcció General de Trànsit (DGT) estableix que circular amb una balisa no homologada comporta una multa de 80 euros sense pèrdua de punts. Aquesta sanció pot incrementar-se fins els 200 euros si no s’utilitza correctament per senyalitzar un incident, no es col·loca adequadament o s’omet l’ús de l’armilla reflectora. Davant de la imminent obligatorietat, hi ha certa confusió sobre quins models compleixen amb la normativa.
La DGT manté una base de dades oficial amb més de 200 models homologats. Per verificar que la teua balisa compleix la normativa, has de comprovar principalment dos requisits fonamentals: el codi de certificació i la connectivitat.
Requisits essencials per a una balisa V16 legal
El primer aspecte a verificar és que tingui un codi de certificat vàlid, generalment una combinació alfanumèrica precedida per les sigles LCOE o IDAE. Aquest codi garanteix que el dispositiu ha passat els controls d’homologació establerts per les autoritats competents.
El segon punt, menys conegut però crucial, és que la balisa ha de ser obligatòriament connectada. Això significa que ha d’incorporar una eSIM no extraïble que permeti la comunicació directa amb la plataforma DGT 3.0. Aquesta connectivitat ha d’estar garantida durant almenys 12 anys i ser completament gratuïta per a l’usuari, sense requerir quotes addicionals ni aplicacions complementàries.
Característiques tècniques addicionals
La geolocalització automàtica és un altre requisit imprescindible des del moment en què s’activa el dispositiu. Moltes de les primeres balises V16 que van sortir al mercat no compleixen aquesta especificació, per la qual cosa és recomanable revisar les que ja es tinguin.
Quant a l’autonomia, aquests llums d’emergència han de funcionar durant un mínim de 30 minuts sense interrupció, encara que l’ideal és que durin el major temps possible. Han d’alimentar-se mitjançant una bateria recarregable per USB o piles AA fàcilment substituïbles, i garantir una vida útil d’almenys 18 mesos.
La visibilitat és un altre factor determinant: han d’oferir una cobertura visual de 360 graus i ser visibles des d’una distància mínima d’un quilòmetre, tant en condicions nocturnes com en situacions de visibilitat reduïda per boira o altres factors meteorològics.
Finalment, aquests dispositius han de mantenir-se estables sobre superfícies planes i, preferiblement, comptar amb un sistema magnètic o un altre mètode de fixació que permeti la seua col·locació al sostre del vehicle sense necessitat d’exposar-se al trànsit més temps del necessari.