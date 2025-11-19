Primera gran glaçada de la tardor al pla de Lleida
Avisos davant de l'arribada d'una massa d'aire d'origen àrtic
La primera gran glaçada de la tardor ha arribat aquest dimecres al pla de Lleida, on la temperatura ha baixat considerablement respecte al dia anterior. Segons dades del Meteocat, les temperatures han caigut sota zero de manera generalitzada a l'interior de Catalunya, marcant en molts indrets el primer episodi de gelades d'aquesta temporada.
A la ciutat de Lleida, l'estació meteorològica de la partida de la Femosa ha registrat una mínima de -1,3 graus a les 07.21 hores. Aquest descens tèrmic coincideix amb l'arribada d'una massa d'aire d'origen àrtic que, segons les previsions, continuarà provocant un acusat descens de les temperatures durant els propers dies.
A Tarroja de Segarra arriba el fred #ElTemps3Cat@SoniaPapell @gemmapuigf @TempsCatalunya @eltemps_rtve @mauri_francesc @SergiLoras @nestor_meteo @Turisme_Segarra @SomSegarra @P4Estacions @XFreixes @climadelleida @SEGREcom @LaManyanacat pic.twitter.com/Q5iz6qi3uK— Jordi Prat (@jordiprat2) November 19, 2025
Previsió meteorològica per als propers dies
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una davallada considerable de les temperatures per als tres pròxims dies. La jornada d'avui es caracteritzarà pel domini de l'estabilitat atmosfèrica, tot i que cap al final del dia podrien arribar algunes precipitacions al Pirineu, especialment a la Val d'Aran, amb neu a partir dels 1.100-1.300 metres d'altitud.
A la resta de la província de Lleida predominaran els núvols mitjans i alts. Les temperatures, tant màximes com mínimes, experimentaran un descens notable, amb gelades que seran gairebé generalitzades. Les màximes no superaran els 12-13 ºC a les zones més càlides de la província. El vent bufaria fluix amb ratxes moderades, de component oest a la plana i del nord al Pirineu.
Avisos per nevades a la Val d'Aran
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat per a aquesta tarda un avís groc per nevades a diverses zones del nord peninsular, entre les quals es troba la Val d'Aran. Es preveuen acumulacions de fins a 5 centímetres en 24 hores per sobre dels 1.200 metres d'altitud.
Els avisos s'han activat a partir de les 18:00 hores d'aquest dimecres i afecten també les províncies d'Osca, Lleó i Astúries, on s'esperen acumulacions de fins a 15 centímetres de neu. Aquest episodi meteorològic s'emmarca dins l'arribada de la massa d'aire àrtic que provocarà un acusat descens tèrmic i una important baixada de la cota de neu durant els propers dies.