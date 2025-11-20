AGROALIMENTACIÓ
Aliança estratègica amb el projecte ‘Lleida Alimenta’
El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida, Jordi Verdú, i la presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, Elena de Carandini, van presentar ahir una aliança estratègica per reforçar la col·laboració publicoprivada que promou l’Agenda Compartida Lleida, Terra d’Oportunitats.
Es tracta d’un conveni que té per objectiu treballar conjuntament en la definició de la ruta de transformació agroalimentària del territori, en el marc del projecte Lleida Alimenta.
L’acord es va firmar coincidint amb la celebració del primer Camp d’Innovació, que va reunir vuitanta empreses, entitats i experts de tota la cadena de valor per avançar cap a un model agroalimentari regeneratiu, innovador i compartit.
Tant Verdú com Carandini van destacar, en aquest sentit, la “unió” del territori i l’aposta pel talent.