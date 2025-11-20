Aquest nom de nena d'origen germànic és la nova moda a la província de Lleida
Segons les dades de l'INE, aquest nom ha escalat posicions fins a convertir-se en la novena opció més escollida per a nenes a la província lleidatana durant 2024
El nom Bruna ha assolit una popularitat sense precedents a la província de Lleida durant l'any 2024. Segons revela l'estudi més recent de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest nom d'origen germànic ha estat l'elecció per a 16 nadons l'any passat, aconseguint per primer cop en la història entrar al top 10 de noms femenins més posats a la demarcació lleidatana, concretament en la novena posició.
Tot i que molts el poden percebre com un nom típicament català, les arrels de Bruna provenen del nord d'Europa. La seva etimologia es remunta al terme germànic "brun", que significa "moreno", "fosc" o "marró". Antigament, aquesta paraula també s'associava amb el concepte de "brunyit" o "lluent", fent referència a l'esclat metàl·lic de les armadures. D'aquesta manera, el nom evoca qualitats com la fortalesa, la sobrietat i la noblesa.
Durant l'edat mitjana, la forma femenina Bruna va tenir presència notable a l'Europa central, especialment en regions italianes i germàniques. El seu equivalent masculí, Bruno, va guanyar reconeixement gràcies a figures religioses com Sant Bruno de Colònia, fundador de l'Orde dels Cartoixans.
Un dels avantatges d'aquest nom en l'actualitat és la seva fàcil pronunciació en diferents llengües europees, fet que reforça la seva popularitat en una societat cada vegada més global i interconnectada.
Creixement sostingut a tota Catalunya
El fenomen no es limita només a Lleida. A la resta del territori català, Bruna també ha experimentat un auge significatiu en els darrers anys. Actualment hi ha 3.454 nenes i dones amb aquest nom a Catalunya, amb una taxa d'incidència del 0,43‰ sobre la població total i del 0,85% entre la població femenina.
Aquestes xifres confirmen un creixement estable que s'ha consolidat al 2024, responent no només a modes passatgeres, sinó a una combinació de factors culturals, lingüístics i simbòlics que el converteixen en una opció amb caràcter propi.
Expansió més enllà del territori català
Contràriament a la seva popularitat a Catalunya, Bruna encara no figura entre els 100 noms més freqüents a nivell estatal, segons l'INE. No obstant això, les dades del 2024 mostren un increment progressiu en comunitats com el País Basc, les Illes Balears i Aragó, especialment en zones amb major sensibilitat cap a noms amb arrels històriques o de caràcter local. Aquesta tendència podria indicar que el nom Bruna podria continuar expandint-se durant el 2025 més enllà de les fronteres catalanes, consolidant-se com una opció contemporània però amb profundes arrels històriques.