Confirmat per la Seguretat Social: un nou ajustament en les nòmines reduirà el salari net el proper any
El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional incrementarà les cotitzacions per reforçar la guardiola de les pensions davant de la jubilació de la generació del baby boom
El Butlletí Oficial de l’Estat ha confirmat l’increment del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) del 0,6% actual al 0,9% a partir de l’1 de gener de 2026. Aquesta mesura, que ja estava contemplada en el BOE des del 2023, suposarà una petita reducció en el salari net dels treballadors, amb l’objectiu d’enfortir el Fons de Reserva de la Seguretat Social davant del desafiament que suposa la jubilació massiva de la generació del baby boom.
L’ajustament s’aplicarà automàticament en la nòmina a través de les cotitzacions a la Seguretat Social i afectarà tant empreses com persones treballadores. La mesura forma part d’una estratègia a llarg termini per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions davant l’envelliment poblacional i el previsible desequilibri entre cotitzadors i pensionistes que s’accentuarà en els propers anys.
Segons les dades disponibles, les empreses assumiran el 0,75% de la cotització, mentre que els treballadors contribuiran amb el 0,15% restant, la qual cosa suposa un lleuger increment respecte al repartiment actual. En termes pràctics, l’impacte a la butxaca dels treballadors oscil·larà entre 1,8 i 3,7 euros mensuals, depenent de la base de cotització.
Com afectarà el MEI diferents nivells salarials?
L’efecte del nou percentatge del MEI variarà segons el nivell salarial de cada treballador. Per exemple, una persona amb la base màxima estimada per al 2026 (63.180 euros anuals) aportarà aproximadament 94,77 euros a l’any per la seua part corresponent al 0,15%. En el cas d’un salari anual proper als 28.000 euros, la deducció anual serà d’uns 42 euros.
És important destacar que aquesta aportació no es tindrà en compte per al càlcul de la futura pensió del treballador, ja que la seua finalitat exclusiva és nodrir el Fons de Reserva per fer front a l’increment de la despesa en pensions previst per a les pròximes dècades.
Com identificar el descompte en la nòmina?
El MEI apareixerà en la nòmina integrat dins de l’apartat de contingències comunes, sota el concepte específic "contingències comunes-MEI. Els treballadors no necessiten realitzar cap tràmit ni presentar cap documentació, ja que l’empresa calcularà automàticament aquest concepte juntament amb la resta de cotitzacions.
No obstant, és recomanable revisar la nòmina per comprendre correctament el canvi i verificar que el repartiment s’ajusta a l’establert: 0,15% a càrrec del treballador i 0,75% a càrrec de l’empresa a partir de gener del 2026.
Des de la seua implementació l’1 de gener de 2023, el MEI s’ha actualitzat anualment i continuarà incrementant-se de forma progressiva fins assolir l’1,20% el 2029, segons el previst en la normativa vigent. Aquest mecanisme constitueix una de les principals mesures per afrontar el repte demogràfic i assegurar la viabilitat del sistema de pensions a llarg termini.