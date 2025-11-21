Així quedarien les pensions a partir del gener del 2026 si es confirma la pujada
Les prestacions contributives experimentaran una revalorització amb la previsió de l’IPC, mentre les no contributives seguiran un altre esquema d’increment
La revalorització de les pensions per al 2026 es perfila amb un increment del 2,7% per a les prestacions contributives, segons les últimes previsions econòmiques. La Fundació de les Caixes d’Estalvis (Funcas) ha revisat a l’alça les seues estimacions inflacionàries, situant l’IPC de desembre en un 2,8%, dos dècimes més que en el seu anterior càlcul, i establint la mitjana del període desembre 2025-novembre 2026 entorn del 2,7%.
El percentatge definitiu per a l’actualització de les pensions del proper any quedarà determinat després de conèixer-se les dades oficials d’inflació de novembre, que es publicaran el proper 12 de desembre del 2025. Es pot recordar que, seguint el model establert en l’última reforma del sistema, les prestacions contributives mantenen el seu poder adquisitiu en actualitzar-se conforme a l’IPC mitjà anual.
Per la seua part, les pensions no contributives i l'Ingrés Mínim Vital segueixen un camí diferent de revalorització. Aquests imports no es vinculen a l’IPC, sinó que s’incrementaran progressivament fins assolir el 2027 el 75% del llindar de la pobresa calculat per a una llar unipersonal, la qual cosa suposarà aproximadament 8.300 euros anuals (592 euros mensuals). Aquest procés implica un augment estimat del 22% en el període 2024-2027, havent experimentat ja un increment del 9% el gener de 2025.
Així quedaran les pensions contributives el 2026
Amb l’aplicació de l’increment previst del 2,7%, les quanties de les principals prestacions se situarien en els següents imports mensuals:
- La pensió mitjana de jubilació assolirà els 1.550,87 euros.
- La pensió mitjana del Règim General se situarà en 1.713,75 euros.
- Els nous jubilats del Règim General percebran de mitjana 1.828,88 euros.
- La pensió mitjana del sistema per als nous jubilats serà d’1.720,84 euros.
- Els treballadors procedents de la Mineria del carbó rebran 2.987,54 euros mensuals (en 14 pagues).
- La pensió mitjana dels autònoms s’establirà en 1.038,91 euros.
- La prestació per viudetat arribarà als 961,99 euros.
Agilitat en la tramitació d’expedients
Respecte als temps administratius, la Seguretat Social manté terminis de resolució notablement reduïts en comparació amb els màxims legals establerts. Segons les últimes dades disponibles, corresponents al setembre del 2025, el temps mitjà de tramitació va ser de 10,38 dies per a les pensions de jubilació i d’11,19 dies per a les de viudetat, molt per sota del límit legal de 90 dies fixat tant pel RD 286/2003 del 7 de març com pel RD 1192/2021, de 3 d’agost.