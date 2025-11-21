Un incendi crema la cuina del restaurant Normal dels germans Roca a Girona: "res greu que no es pugui arreglar, intentarem obrir al més aviat possible"
Els Bombers han pogut apagar les flames, que han afectat la campana extractora, la xemeneia i materials propers
Un incendi ha cremat aquest divendres a la nit la cuina del restaurant Normal dels germans Roca a Girona. Els Bombers han rebut l'avís poc després de la mitjanit. Sis dotacions han pogut apagar les flames, que han afectat la campana extractora, la xemeneia i materials propers. No hi ha hagut ferits i els veïns més propers, que s'havien autoevacuat, han pogut tornar als domicilis. A través de la xarxa social X, Josep Roca ha demanat disculpes als veïns per la molèstia. "Res greu que no es pugui arreglar. Intentarem obrir al més aviat possible. Incendi a la cuina i poca destrossa", ha escrit. Aquest és el segon ensurt que tenen els germans Roca en pocs dies. El 4 de novembre també es va incendiar la cúpula del restaurant Mas Marroch de Vilablareix.
El foc s'ha originat cap a les dotze de la nit. Els responsables del bar de vins Murmur –situat a tocar del Normal– estaven recollint la terrassa quan han vist sortir fum del restaurant dels germans Roca i han avisat el 112.
Sis dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins a la plaça de l'Oli, que fa cantonada amb el carrer Cort Reial, on estan situats els dos locals, al Barri Vell de Girona. Els efectius s'han trobat amb veïns que havien desallotjat els domicilis pel seu compte. Només quedava a dins de l'edifici una persona amb mobilitat reduïda i els Bombers l'han acompanyat.
Segons el cos d'emergències, el foc s'ha originat a la campana extractora i s'ha estès fins a la xemeneia. En agafar temperatura, les flames han calcinat materials propers i han arribat fins a les canonades de sortida de fums que donaven al cel obert. Paral·lelament, s'ha avisat a les companyies de llum i gas perquè tallessin els subministraments.
Un cop apagat el foc, els efectius han fet comprovacions i lectures a tot l'edifici. Cap a dos quarts de tres de la matinada l'incendi ha quedat extingit i tots els veïns han pogut tornar a les seves cases. No hi ha hagut ferits i les flames només han afectat la campana extractora, la xemeneia i els materials més propers.
Un dels germans Roca, Josep Roca, ha demanat disculpes a la xarxa social X. "Sap greu la molèstia als veïns i companys del murmur". Roca també ha assenyalat que no s'ha calcinat res "que no es pugui arreglar" i que esperen tornar a obrir al més aviat possible. De fet, el foc també ha acabat afectant el murmur. Els seus responsables han assenyalat que, a causa de l'aigua que van tirar els bombers per apagar les flames, els va caure el sostre del seu local i diversos electrodomèstics de la cuina han quedat malmesos. També estan a l'espera de veure quant trigaran a arreglar els desperfectes per poder tornar a obrir.
Segon ensurt en pocs dies
La directora i xef del restaurant Normal, Eli Nolla, ha indicat que el local estava tancat quan es va originar el foc: "Vam plegar abans d'hora, cap a les dotze de la nit, perquè va ser un dia fluix". Es van assabentar de l'incendi quan els van trucar els responsables del murmur. Nolla ha destacat que, "per sort", només s'han de lamentar danys materials. "L'afectació és bàsicament a la cuina, ara hem de veure què es pot arreglar i què s'ha de canviar", ha exposat. La directora i xef ha afegit que, abans de marxar, generalment, "es fa una revisió i un control, i es deixa tot tancat", i, per tant, no saben què va poder passar.
Nolla ha admès que estan "una mica en xoc" després del foc que va haver-hi el 4 de novembre al restaurant Mas Marroch de Vilablareix, que també és dels germans Roca. "Per sort, som força optimistes perquè aquest incendi és molt més petit i al final té solució de manera molt més imminent", ha afegit la cuinera, que també espera poder tornar a obrir al més aviat possible.