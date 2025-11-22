SALUT
Formació a sanitaris en dol perinatal
El departament de Salut ha impulsat una nova edició del curs de formació en atenció al dol perinatal per a professionals de tot Catalunya. Ahir, va tenir lloc a Lleida la primera de les quatre sessions presencials que es faran a les diferents demarcacions i que va comptar amb una trentena d’assistents de les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran.
Hi van participar professionals de pediatria, infermeria, psicologia, psiquiatria, ginecologia i treball social, llevadores, tècnics en cures auxiliars d’infermeria i referents de benestar emocional, que se sumen als 30 que el gener passat ja van assistir a la primera edició del curs.
A més, val a recordar que el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’hospital Arnau de Vilanova disposa d’una consulta setmanal específica de dol perinatal que, des del gener del 2022 i fins a l’any passat, va fer 550 visites.