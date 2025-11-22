INFÀNCIA
Nens i adolescents demanen més presència policial
I reforçar la salut mental, entre altres propostes. Recollides a l’informe de l’Observatori creat entre la UdL i la Paeria
Reforçar els mecanismes de suport a la salut mental de nens i adolescents, ampliar els itineraris escolars protegits a altres formes de mobilitat com el patinet elèctric o la bicicleta o reforçar la presència policial són algunes de les propostes del setè informe de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència 2021-2023, elaborat per la càtedra d’Educació i Adolescència de la Universitat de Lleida (UdL) i la Paeria. L’estudi, que es va presentar ahir, recull la veu de 121 nenes i nens, 125 adolescents, 26 famílies i 31 experts sobre l’educació, la salut, la participació, el lleure i els serveis socials de la capital del Segrià.
Reivindicacions
Entre les reivindicacions dels nens i adolescents destaquen l’habilitació de més espais per a la pràctica esportiva en família, crear espais segurs on l’adolescència pugui expressar-se lliurement, una presència de cossos de seguretat més significativa o la millora de la il·luminació en zones clau. Quant a les propostes dels investigadors, l’informe recull que és necessari ampliar els equips interdisciplinaris en salut mental dins i fora dels centres educatius, actualitzar els espais recreatius en barris menys cèntrics o estudiar la creació d’espais de lleure nocturn supervisats “amb activitats adaptades, com concerts i competicions esportives, que ofereixin alternatives positives”.