CIMERA
Acord de la COP sense incloure combustibles fòssils
Malgrat la insistència de la UE i altres països. Sí que insta a augmentar l’ambició de les accions contra l’escalfament global
Els països reunits en la cimera climàtica de l’ONU (COP30) a Belém van aprovar ahir per consens un document final que no conté referència explícita als combustibles fòssils, mentre crida a augmentar l’ambició de les accions per enfrontar l’escalfament global. El president de la COP30, el brasiler André Corrêa do Lago, va reconèixer que alguns països “tenien més ambicions” i es va comprometre a abordar les seues preocupacions l’any que ve.El text principal de la cimera no esmenta la necessitat de deixar enrere els hidrocarburs, malgrat la insistència de la UE i de països com Colòmbia. Després d’intenses negociacions fins a la matinada, la referència explícita es va quedar fora del text davant de la negativa rotunda dels països àrabs a parlar del tema, encara que sí que es “reconeixen”, de forma general, decisions preses en altres COP. En una, la de Dubai el 2023, es va establir per primera vegada la necessitat d’una “transició” per deixar enrere els combustibles fòssils. Per compensar l’absència de referències, Corrêa do Lago va anunciar que crearà un “full de ruta” per a aquesta transició, i un altre per revertir la desforestació.D’altra banda, el text reconeix que el canvi climàtic “és una preocupació comuna de la humanitat” i reafirma el compromís dels països amb limitar a 1,5 °C l’augment de les temperatures.