ECONOMIA
El BOE publica el decret que finança l’ELA amb ajuts de fins a 10.000 euros
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar ahir l’aprovació, per unanimitat, del decret que desenvolupa el finançament de la llei ELA i que permetrà atorgar prestacions de fins a 10.000 euros al mes a persones amb aquesta malaltia en fase avançada.
D’aquesta manera, es ratifica la convalidació d’aquest decret que desenvolupa les mesures per a l’enfortiment del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència i compleix amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i altres malalties o processos d’alta complexitat i curs irreversible.
El Congrés va aprovar dimecres passat, per 346 vots a favor i cap en contra, la convalidació de text que creï un nou grau de dependència extrema o Grau III+ per donar protecció a persones amb malalties neurològiques amb cures d’alta complexitat i garantir-los atenció 24 hores. Es reforça el sistema de dependència amb 500 milions per garantir l’atenció “intensiva i personalitzada” de les persones amb ELA en fase avançada.