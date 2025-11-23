Google Maps es torna “el teu copilot perfecte”: la nova funció amb IA que canviarà com condueixes
Google ha renovat Google Maps integrant-lo amb Gemini, el seu model d’intel·ligència artificial, per oferir una experiència de conducció més intuïtiva, conversacional i totalment de mans lliures. La companyia descriu aquesta novetat com “tenir un amic expert en el seient del copilot”, capaç de guiar l’usuari amb indicacions més naturals i útils.
Amb aquesta actualització, els conductors podran buscar llocs sobre la marxa, consultar la disponibilitat de carregadors per a vehicles elèctrics o, a Android, compartir l’hora estimada d’arribada amb els seus contactes simplement parlant amb l’aplicació. “Ara només has de preguntar”, destaca l’empresa.
Una de les millores més cridaneres és la incorporació de punts de referència del món real. En lloc de la típica instrucció de “giri a la dreta a 500 metres”, Gemini oferirà indicacions basades en elements visibles, com gasolineres, restaurants o edificis reconeguts: “giri a la dreta després del restaurant Thai Siam”. Per aconseguir-ho, l’IA analitza informació de 250 milions de llocs i la compara amb imatges de Street View per seleccionar referències fàcilment identificables.
L’actualització també inclou alertes de trànsit proactives, que avisaran amb temps de talls, embussos o accidents, fins i tot amb l’app en segon pla. Aquesta funció ja està disponible als Estats Units per a Android.
Una vegada al destí, Google Maps continuarà sent útil gràcies a la integració amb Google Lens i Gemini, permetent conèixer a l’instant els plats més populars d’un restaurant o esbrinar si una fleca propera ven productes específics, com croissants francesos amb mantega.