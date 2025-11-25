Àvies catalanes rescaten 300 receptes tradicionals en perill d'extinció: "s'estan perdent perquè la joventut prefereix anar al bar"
El projecte Gastrosàvies, impulsat pel Departament d'Agricultura, ha documentat plats ancestrals
Les àvies catalanes s'han convertit en guardians del patrimoni gastronòmic tradicional davant l'amenaça de perdre centenars de receptes històriques. El projecte Gastrosàvies, una iniciativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha aconseguit recopilar més de 300 receptes catalanes que estaven en risc de desaparèixer. Aquest dilluns, les participants han estat homenatjades en una trobada a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, on s'han reunit prop de 250 persones per reconèixer la seva contribució a la preservació de la tradició culinària catalana.
"S'està perdent perquè la joventut ja no vol aprendre cuinar i prefereix anar al bar, però la cosa bona està a casa", afirma la Josefa Franch, del Deltebre, una de les protagonistes d'aquesta iniciativa. Segons ella, la clau de l'excel·lència culinària rau en "l'amor i el producte de qualitat", ingredients que converteixen qualsevol plat en "un de categoria". La globalització, els canvis en els hàbits alimentaris i la progressiva pèrdua de les generacions més grans han posat en perill aquest valuós llegat gastronòmic que forma part de la identitat cultural catalana.
El projecte Gastrosàvies ha dut a terme un extens treball de camp per tot el territori català amb el suport de la Fundació Alícia. S'han organitzat 18 sessions etnogràfiques amb grups de dones grans, que han permès documentar més de 300 receptes representatives de la diversitat gastronòmica territorial. La iniciativa ha inclòs també la producció de materials audiovisuals, amb dotze vídeoreceptes protagonitzades per gastrosàvies seleccionades, que s'han anat publicant setmanalment.
Plats tradicionals amb identitat territorial
Entre les receptes recopilades destaquen plats amb forta identitat territorial com les patates amb fesols, la cassola de tros de les terres de Lleida, la tradicional carn de bèstia viva del Pirineu o el tiró amb naps de la Cerdanya. També s'han documentat elaboracions com el costelló amb castanyes característic de comarques com La Selva i Osona, la tenca en suc del Delta de l'Ebre, les farinetes de panís o el pollastre amb poma de les comarques lleidatanes.
Preservació i promoció del patrimoni gastronòmic
La jornada celebrada a Món Sant Benet ha servit com a punt de trobada i intercanvi de coneixements entre les gastrosàvies participants. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha destacat que el projecte busca preservar les receptes en risc de desaparèixer i projectar el país a través de la seva cuina. "Volem projectar Catalunya els propers anys a través de la gastronomia, un sector clau de la nostra economia, però sempre amb arrels, tradició i coneixement", ha afirmat Ordeig.
El conseller ha defensat la necessitat de combinar tradició i innovació per mantenir viva l'excel·lència de la gastronomia catalana: "Tenim la millor cuina del món perquè tenim els millors productes, els millors agricultors, ramaders i pescadors, i la millor dieta mediterrània, en un país amb una de les esperances de vida més altes". També ha subratllat que Catalunya disposa d'"una alimentació sostenible, segura, variada i saludable" que cal preservar per a les futures generacions.