CELEBRACIONS
Camarasa rememora 1919
Commemora la vaga de La Canadenca, que va portar la jornada de 8 hores. Amb el Ranxo dels Vaguistes diumenge vinent
Camarasa commemorarà l’inici de la vaga de La Canadenca, la gran protesta dels treballadors de l’empresa que va construir el pantà fa més d’un segle que el 1919 va suposar aconseguir la jornada laboral de vuit hores, amb una nova edició del Ranxo dels Vaguistes aquest diumenge. A les 12.00 hores està programada una visita teatralitzada a l’exposició Els establiments a l’època dels treballs, a càrrec del grup de teatre de Camarasa. Aquesta activitat donarà pas a l’acte central, el repartiment del ranxo, una gran escudella i carn d’olla, del qual s’espera distribuir unes 700 racions.
La visita teatralitzada comptarà aquest any amb deu quadres, un més que el 2024, amb les aparicions de la matrona, la fonda, el secretari i una botiga de queviures, segons va explicar Carlos Palomes, representant del grup teatral municipal. Es repetiran escenes com les del fuster, la casa de joc, les escoles nacionals, el prostíbul i el quadre final amb els veïns del poble, i també hi haurà una sorpresa que es trobaran els visitants. El grup està format per nou actors i actrius i quatre figurants.
Els diàlegs, adaptats per la historiadora local Dolors Domingo, s’ajusten cada any en funció de la data en què se celebra l’esdeveniment. En aquesta ocasió coincideix amb el dia abans de la vaga.
L’edil de Cultura de l’ajuntament de Camarasa, Elisabet Lizaso, va explicar que “hem organitzat el ranxo amb l’orgull de poder dir que és més nostre que mai”.
Per a Sandra Marco, de la Diputació, “aquest acte és molt més que una recreació històrica, és una forma de preservar la memòria viva del nostre territori”.