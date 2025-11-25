Catorze dones amb protecció policial a Lleida, tres per risc molt alt
Pugen les denúncies per violència domèstica
Un total de catorze dones víctimes de violència masclista compten amb una protecció policial dels Mossos d’Esquadra a Ponent. Tres tenen un risc molt alt; dos, un risc alt, i nou dones més, un risc mitjà. A Catalunya, la xifra se situa en les 153 víctimes. Així mateix, al mes d’octubre, hi havia un total de 2.516 dones a les comarques lleidatanes (2.148 a Ponent i 368 a l’Alt Pirineu i Aran) que compten amb alguna mesura de protecció judicial o de Fiscalia. En el conjunt de Catalunya són un total de 28.238.
Segons Zaidín, en els últims anys han detectat una tendència a l’alça en aquest tipus de mesures perquè els jutges accepten més ordres de protecció. En referència a les denúncies, els Mossos d’Esquadra han registrat entre gener i octubre d’aquest any un total de 820 fets coneguts per violència masclista a Ponent (un més) i 149 al Pirineu, en aquest cas amb un descens del 9,7 per cent.
Respecte a la violència domèstica, a les comarques del pla s’han conegut 307 casos, un 12 per cent més, mentre que a les del Pirineu han registrat un lleuger descens amb quatre denúncies menys, fins a les 61. Així mateix, aquest any s’ha detectat el cas de dos joves de Ponent que havien patit mutilació genital femenina quan eren petites al seu país d’origen i es va investigar el presumpte matrimoni forçat d’una menor que hauria estat venuda a una família de Mollerussa. Sobre els tipus de violència, Zaidín destaca que el psicològic és el que més costa detectar perquè es normalitza i recalca la que es diu de segon ordre, que afecta les persones que ajuden les víctimes. Pel que fa a la violència econòmica, assegura que afecta sobretot gent gran com una manera de control.
NO ESTÀS SOLA
24 hores:: 016 / 900 900 120
