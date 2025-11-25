S'ha de descarregar una app o registrar-se en alguna web per registrar les balises V16 de la DGT?
Aquest nou dispositiu de seguretat, obligatori a partir del 2026, està connectat a la DGT a través d'Internet
Amb l'entrada en vigor de l'ús obligatori de les balises V16 connectades a partir de l'1 de gener de 2026, és a dir, d'aquí a poc més d'un mes, molts conductors es pregunten si han de realitzar alguna gestió prèvia abans d'utilitzar-les. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha respost aquesta qüestió de manera contundent: no cal fer cap tràmit addicional.
A través d'una publicació al seu compte oficial de X (antic Twitter), la DGT ha explicat que les balises V16 connectades ja incorporen internament un xip GPS i una targeta SIM no extraïble que s'encarreguen d'establir la connexió automàticament. D'aquesta manera, la comunicació amb la plataforma DGT 3.0 —el sistema que notifica en temps real la posició del vehicle avariat o accidentat— s'activa instantàniament quan el dispositiu comença a emetre la llum d'emergència.
🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18, 2025
Dissenyades per funcionar sense intervenció dels usuaris
A diferència d'altres dispositius intel·ligents que requereixen activació, registre o sincronització, les balises V16 connectades han estat dissenyades per operar de forma completament autònoma. La pròpia DGT subratlla que "l'única cosa que has de fer és guardar-la sempre a mà i comprovar periòdicament que està carregada". Aquest enfocament simplifica enormement el seu ús en situacions d'emergència.
Funcionament garantit durant més d'una dècada
La targeta SIM integrada es connecta automàticament a la xarxa de comunicacions sense intervenció de l'usuari i, el més important, sense costos addicionals durant tota la vida útil del dispositiu. Segons estableix la normativa vigent, els fabricants han de garantir un mínim de 12 anys de servei per a cada balisa V16 connectada, assegurant així la seva fiabilitat a llarg termini i evitant despeses recurrents per als conductors.